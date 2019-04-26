Vitrindeki Albümler

Rock müziğe senfonik yorumlar

Mor ve Ötesi “Canlı Senfonik / Aya İrini” (Rakun Müzik / Rainbow45)

Her yılın aynı mevsiminde gerçekleştirilen bir Dünya Plakçılar Günü var. O günün anısına az sayıda özel plaklar basılır, dükkanlarda indirimler yapılır, etkinlikler düzenlenir. Bu yıl da ülkemizde günün önem ve ehemmiyetine istinaden Mor ve Ötesi’nin 29 Ekim 2018’de Aya İrini’de (Cumhuriyetin 95. yıldönümünde) verdiği senfonik konserin kaydı basıldı, 180 gram çift plak olarak.

Şef Orçun Orçunsel yönetiminde sadece o gece için bir araya gelen 50 kişilik özel bir senfoni orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma korosu ile beraber gerçekleşen konserin 13 parçalık repertuvarında ağırlık dört şarkıyla “Dünya Yalan Söylüyor” albümünden. İkişer parça “Büyük Düşler”, “Güneşi Beklerken” ve “Masumiyetin Ziyan Olmaz” albümünden.

Mor ve Ötesi stüdyoda olduğu gibi canlı performanslarında da iyi. Genelde rock toplulukları ile senfoni orkestralarının buluşmaları hayal kırıklığı yaratsa da, birbirlerine nüfuz edememe sorunu yaşasalar da, bu konserin başarılı olduğunu söylemek gerek. Düzenlemeler ise aslından kopmamakla birlikte minik ama etkili müdahalelerden oluşuyor. Buradaki kayıtların bazıları kısa süre sonra birer birer dijital platformlarda yayımlanmıştı. Şimdi ilk kez hepsi bir arada.

Dumanla tütsülenmiş bir ses...

Nino Varon “Şarkı Gibi Şarkılar” (DMC)

Alaycı, komik, sempatik kişiliği, kendine has romantik kalbi, duygusal şarkıları, araştırmacı ve keşifçi kimliği ile müzik dünyasının şüphesiz en sıra dışı karakterlerinden biri Nino Varon. Verdiği bestelerle, üstlendiği yapımcılıklarla sayısız müzisyene şöhret yolunu açmış olan bu emektar müzik adamı, arada bir kendi hesabına albüm yapmış olsa da, çevresindeki müzisyenlere her zaman kendinden daha cömert davranmıştı. Bu sevdaya altmış yıldan fazlasını yatıran Varon, şimdi “Şarkı Gibi Şarkılar” adlı iki CD’den oluşan albümle sahip olduğu (besteci, yapımcı, şarkıcı gibi) tüm veçheleri sergiliyor, olgunluk çağının en güzel zaman diliminde.

20 şarkıda 19 farklı ismi barındıran albümün bir özelliği de Kalipso Kralı Metin Ersoy’un sesinden kaydedilen son şarkıyı içermesi. Nilüfer’den Akrep Nalan’a, Kaan Tangöze’den Ege’ye; hepsi birbirinden güzel yorumlar olmasına karşın kimse kusura bakmasın en ilginçleri Varon’un kendi söylediği iki şarkı. Ne de olsa yıllarca şaraba yatırılmış, dumanla tütsülenmiş, tecrübeye bulanmış bir ses bu; Barry White ekolünden. Bizi geçmişin nahif günlerine götüren “Şarkı Gibi Şarkılar”, yarım asrı aşmış bir tutkudan damıtılmış bir sevgi eseri. İhtiyar Delikanlı imzalı...

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