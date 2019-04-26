Edebiyat mutluluk verir

Edebiyatın insani değer olduğuna inanarak, bunu savunarak çıkmaya devam eden “Sözcükler Dergisi”nden Burcu Yılmaz ile konuştuk. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ürünlerinizden üç ya da dört örneği [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

“Sözcükler Dergisi” 80. sayısına doğru kararlılıkla ilerliyor. Kâğıt vb. sıkıntılara rağmen, genel ağ sayfanızda “Neden çıkıyoruz?” diye sorduğunuz gibi: Neden çıkmaya devam ediyorsunuz?

Muhalif olanın sesinin azaldığı; edebiyatı sömüren, ne idiği belirsiz yayınların çoğaldığı, “dibi belirsiz bir karanlık sularda” olduğumuz şu yıllarda ne yapıp edip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. İki yıl evvel ciddi zorluklarla karşılaşıp “artık dergiyi kapatalım mı” diye düşünürken tam da bu yazdıklarım vazgeçirdi bizi. Ayrıca edebiyat değerlerine inanıyoruz. Edebiyat değerlerinin evrensel insani değerlerden olduğuna. Bunu savunmanın insanlığı savunmak olduğunu biliyoruz. Edebiyattan vazgeçmek insanlığımızdan vazgeçmek gibi geliyor bize. Bu yüzden Sözcükler, belki de ülkemizin bugünkü edebiyat ortamının en ilkeli dergisi. Çünkü kimseye borcumuz yok, kimseden çıkarımız yok. Şu kara günlerde hiç değilse yüreğimizin ve kalemimizin özgürlüğünün tadını çıkarıyoruz. Bunun okurda bir karşılığının olduğunu görmek de ayrı bir mutluluk. 13. yılımızda, son sayımız olan Can Yücel özel sayımızın bugüne kadar yayımladığımız en güzel sayılardan biri olarak kabul edilmesi de enerjimizin güzel üretme konusunda ne denli diri olabildiğini gösteriyor. Edebiyatın mutluluk veren yanını seviyoruz. Bu da güzeli güçlü bir biçimde paylaşmayı bilmekten geçiyor. Paylaşmayı bilmeyen mutlu olamıyor ne yazık ki...

Dergiye gelen kimi metinleri açıklıkla geri çevirdiğiniz bilinir, neye göre yayımlamama kararı veriyorsunuz? Gelen bir metni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yazarın özgün bir dil/dünya kurup kuramadığına, dile ne kadar hâkim olduğuna ve kurgunun sağlamlığına bakıyoruz öncelikle. Metnin/dilin kendi içinde tutarlı olması çok önemli. Yazarla metni arasındaki mesafe yeterli mi sonra... Öte yandan sözcük ekonomisinden yanayız. Yerli yersiz benzetmelere, sözcük ve biçim oyunlarına başvurarak bir metni kotaramazsınız.

“Sözcükler”in yayımladığı belli başlı isimler hep var, aynı zamanda genç kalem tutarlar da sayfalarınızda yer bulabiliyor. Yayımladığınız genç imzayı sayfalarınızda daha sonra da takip ediyor musunuz?

Sözcükler’in editörlüğüne 2011’de çıkan “İlk Ürünler Özel Sayısı” ile başladım. Daha önce hiçbir yerde ürünleri yayımlanmamış yazarlara yer verdik bu sayıda. Genç/yeni bir yazarın bir dergiye yazdıklarını göndermesinin/gönderememesinin gerilimini kendimden biliyordum. Bu tarihten beri de daha çok genç/yeni yazara yer verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok beğendiğimiz genç yazarları hem çevremizde hem dergide tanıtmaya uğraşıyoruz. Bir süredir genç yazarlarımızı tanıtan söyleşilere yer veriyoruz. Yazdıkları ilk defa bizde yayımlanan, ardından kitapları basılan pek çok yazar oldu. Ve elbette izliyoruz genç yazarları.

*** Dergilerinizi Nurduran Duman adına Cumhuriyet Gazetesi’nin adresine gönderebilirsiniz.