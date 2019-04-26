Karikatür Evi söyleşileri

Karikatür Evi’nde Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle ilki şubat ayında başlayan “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisi her ay alanının usta isimlerini ağırlıyor. Dizinin nisan ayı konukları karikatürist Raşit Yakalı ile yazar, karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde olacak. Moderatörlüğünü Öznur Kalender’in yapacağı söyleşi bugün saat 14.00’te başlayacak. MangAnime Türkiye Topluluğu işbirliğiyle yürütülen “Anime ve Manga” söyleşisi ise, yarın saat 14.00’te Burak N. Aydın ve Güneş Sargüney katılımıyla yapılacak. Aydın ve Sargüney “Animelerde İş Hayatı ve Çalışan İnsanlar” konulu söyleşide çalışan anime karakterlerinin ilginç hikayelerine değinecekler.