Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu beyaz perdede boy gösterecek

Daha önce Gürcistan - Türkiye ortak yapımı 'Köprü' filmine imza atan Wonder Yapım’ın kurucu ortakları Önder Asru ve Erdal Küçük şimdi de 'Son Kale - Hacıbey' adlı iddialı filme hazırlanıyor. Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, 18. yüzyıl sonlarında Osmanlı - Rus Savaşı dönemini anlatacak.

Senaryosunu Yevhen Tymoshenko'nun kaleme aldığı filmin genel yönetmenliğini Oscar ve Altın Küre adaylığı bulunan Gürcü yönetmen ve yapımcı, Amerikan Film Akademisi üyesi Zaza Uruşadze üstlenecek.

Baba kızı oynayacaklar

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Ukraynalı yönetmen ve senarist Konstantin Konovalov'un yapacağı filmde başrolleri usta oyuncu Yurdaer Okur ile Deren Talu paylaşacaklar. Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın tanınmış bir çok oyuncusunun da yer alacağı 'Son Kale – Hacıbey' filminde Yurdaer Okur, Kuzey Karadeniz için savaşan Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa'yı, Deren Talu ise Ahmet Paşa’nın kızı, kılıç kuşanan, ok atan ve at binen Fatıma karakterine hayat verecek.

Defne Samyeli'nin Amerika'da oyunculuk eğitimi alan kızı Deren'in uluslararası bir film olduğu için ilk projesinde "Son Kale - Hacıbey"i tercih ettiği öğrenildi.

Film Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde çekilecek. 1919 yılında kurulan ve bu yıl 100. yılını kutlayan Odesa Film Stüdyosu ile birlikte çekilecek olan film 2020 Mayıs ayında ülkemizde vizyona girecek.

Çekimleri 20 Mayıs'ta başlayacak filmin konusu; Osmanlı’nın elinde kalan son kale olan Hacıbey Kalesi kuşatılır ve kale komutanı Ahmet Paşa, bu kuşatma da esir düşer. Babasını bu esaretten kurtarmaya çalışan Fatıma, nefes kesen bu mücadele sırasında, kendini büyük bir aşkın ortasında bulur.