12 haziran’da verilecek Sennur Sezer Ödülleri’ne İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker layık görüldü

2015 yılının ekim ayında hayatını kaybeden Sezer’in anısı ve mücadelesini yaşatmak için Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.



Sennur Sezer şiir jürisinin yayımladığı gerekçeli kararda “Geldim Sana” adlı dosyasıyla İlhan Sami Çomak’ın birinciliğe oybirliğiyle uygun bulunduğu belirtildi ve “Sennur Sezer, ‘Bu yüreğin dört kapısı / çaresizliğe kapalı’ der, ‘Ayrıkotları’ başlıklı şiirinde. ‘Kelebeğin uçup konmasını görmekmiş hayat’ diyen Çomak’ın şiiri, Sennur Sezer’in yüreğinin dört kapısında rengârenk kanatlarıyla, umut ve dirençle uçup durur; ayrıkotlarının uçuşudur çaresizliğe karşı” denildi. Şiir jürisi, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Şükrü Erbaş, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten oluşuyor.



Hüseyin Peker’in gerekçeli kararında ise “Hasır Lokantası; geleneksel hikâyeciliğin ötesinde modern öykünün yaslandığı, eksiltmeli ancak bir o kadar da yoğunlaşmış anlatım gücünü yakalamış olması, imgelerin zengin ve güçlü kullanımı, bugünün dünyasına ait insanın sesini bulması ve o sese uzam ve bağlam yaratması itibarıyla, Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar’dan oluşan jürimiz tarafından birincilik ödülüne layık görülmüştür” ifadeleri kullanıldı. Ödüller Sennur Sezer’in doğum gününde, 12 Haziran’da, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.