Pınar Ayhan’ın ‘Kemal’ adlı müzikal anlatısı Samsun’da büyük ilgi gördü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi öncülüğünde Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının anlatıldığı müzikal belgesel oyun Orada Duruverseydi Zaman “Kemal” gösterisi Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde kalabalık bir seyirci huzurunda sergilendi.

Pınar Ayhan’ın etkileyici performansı ile sahnelendiği yerlerde büyük ilgi gören “Kemal” oyunu Milli Mücadelenin 100 Yılında Samsun’da da büyük ilgi gördü. Pınar Ayhan’ın güçlü sesi ve oyunculuğuyla 1881’den 1938’e geçmiş bir zaman içinde yolculuk geçiren seyirciler dakikalarca ayakta Pınar Ayhan ve ekibini alkışladılar.

ADD Samsun Şubesi Başkanı Dr. Işık Özkefeli; “Bu güzel oyunu ADD Samsun Şubesi olarak kurtuluştan kuruluşa ilk adımın atıldığı şehir olan Samsun’umuza ve Samsunlulara çok yakışacağını düşünerek bir hediye olarak vermek istedik ve bu müthiş performansın davetiyelerini ücretsiz yaptık. Bizden yardımlarını esirgemeyen tüm Atatürk severlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Biz bu gece ‘Mustafa Kemal’i yaşamından kesitlerle tüm vasıflarının dışında insani yönü ile seyrettik. Kimi güldük, kimi ağladık. Bize bu duyguları yaşatan Sevgili Pınar Ayhan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Atatürk İlke ve devrimleri yolunda ilerleyen bizler her şeyin çok güzel olacağını biliyoruz. Salon tahsisinde yardımlarını esirgemeyen Samsun Valiliği ve Samsun Valiliği 100 Yıl İl Koordinasyon Merkezi’ne de çok teşekkür ediyoruz. ” dedi.

“Kemal” adlı müzikal belgeselde, seyirciler küçücük elleriyle tambura yapan bir çocuğu tanıdı. Hayatı boyunca bahçesindeki nar ağacını özleyecek o çocuk; bir de insanları özgür, keyifli ve gülümseyen bir ülkeyi özledi ve dediğini yaptı. Hayallerindeki o ülkeyi inşa etmek için hayatı boyunca uğraştı.

CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara’nın katıldığı oyunda; salonu dolduran seyirciler alkışlarla oyunu duygu dolu seyredip, Kemal’i yaşadılar.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve CHP Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından plaket sunumu ve teşekkür konuşmaları yapılarak gece sonlandı.