Grup Yorum açlık grevine başlıyor

Grup Yorum, üyelerinin serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi ve meydanların kendilerine açılması için açlık grevine başladıklarını duyurdu. Grup Yorum'dan yapılan açıklama şöyle:

OHAL’den bu yana sanatımıza yönelik baskılar her geçen gün artarak devam ediyor.

OHAL’den bu yana İdil Kültür Merkezi’miz 2 sene içinde 8 defa polisler tarafından basıldı. Her baskında enstrümanlarımız paramparça edildi, bestelerimiz çalındı, stüdyomuz talan edildi. Bu son 2 sene içinde toplam 11 üyemiz tutuklandı, 6 üyemizin başlarına para ödülü konularak “terör” listelerine alınarak arama kararı çıkartıldı haklarında. Bugün sadece Grup Yorum’a değil, AKP kendi gibi düşünmeyen herkese yaşam hakkı tanımıyor. Grup Yorum elemanlarının “terör” listelerine alınması, haklarında ‘vur’ emri verilmesi bunun açık göstergesidir.

Bu süre içinde küçük büyük bütün konserlerimiz yasaklandı. Günümüzde hala devam etmekte olan Grup Yorum’a yönelik, yaptığımız sanata yönelik açık bir saldırı var.

Biz tüm bu baskılara rağmen halk için sanat yapmaktan, türkülerimizi söylemekten geri durmadık. Meydanları, stadyumları yasakladılar kamyon kasalarında, damlarda sesimizi halka ulaştırabileceğimiz her yerde konserlerimizi yapmaya devam ettik. Tutukladılar hapishanelerde üretmeye umut olmaya devam ettik. Listelerin meşru olmadığını onların listelerine bestelerimizle cevap vererek gösterdik, 30’a yakın beste ürettik ve yayınladık.



Şu an hala tutuklu olan 7 üyemiz ve hakkında arama kararı bulunan 4 üyemiz bulunmakta.

Aşağıdaki taleplerimizin karşılanması için Grup Yorum olarak açlık grevine başlıyoruz

- Üyelerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz. Davaların düşürülmesini istiyoruz.

- OHAL Boyunca İdil Kültür Merkezi 8 kez basıldı. Polis baskınlarına son verilsin istiyoruz.

- Üyelerimizi terör listelerine koymak, halkı terör listelerine koymak demektir, listelerin kaldırılmasını istiyoruz.

-Konser yasakları kaldırılsın, meydanlar Grup Yorum’a açılsın. Grup Yorum konseri istiyoruz.