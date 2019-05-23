Milas'ta düzenlenen yarışma İranlı ve Türk çizerler ilk üç sırayı paylaştı

Yarışmada birincilik ve ikincilik ödülleri İran’dan katılan Soman Torabi’yle Javad Takjoo’nun, üçüncülük ödülü de ülkemizden Muhittin Köroğlu’nun oldu. Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü de Azerbaycanlı Seyran Caferli’ye verildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Serter Karataban,Turgay Karadağ, Aslı Alpar ve Halit Kurtulmuş Aytoslu’dan oluşan seçici kurulun belirlediği 21 kazanan eser şöyle:



- Birincilik Ödülü: Soman TORABİ-İRAN

- İkincilik Ödülü: Javad TAKJOO-İRAN

- Üçüncülük Ödülü: Muhittin KÖROĞLU-TÜRKİYE



BAŞARI ÖDÜLLERİ



1- Valentin DRUZHİNİN-RUSYA

2- Jordon PO-İLİEV-MAKEDONYA

3- Hikmet ÇİL-TÜRKİYE

4- Hicabi DEMİRCİ-TÜRKİYE

5- IVAILO TSVETKOV-BULGARİSTAN



ÖZEL ÖDÜLLER



- Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü: Seyran CAFERLİ-AZARBEYCAN

- Scrikss Özel Ödülü: Ayat NADİRİ-İRAN

- Milas Kent Konseyi Özel Ödülü: Assad BİNA KHAHİ-İRAN

- Labranda Su Özel Ödülü: Oğuz DEMİR-TÜRKİYE

- Leman Dergisi Özel Ödülü: Pavel CONSTANTİN-ROMANYA

- Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü: Fadi ABOU HASSAN-NORVEÇ

- Schneider Temple Özel Ödülü: Mohammad RAEİ-İRAN

- İMOGA Özel Ödülü: Borislav STANKOVİC-SIRBİSTAN

- Berk Laminant Özel Ödülü: Hule HANUSİC-AVUSTURYA

- Jüri Özel Ödülü: Mahmood NAZARİ-İRAN

- Karikatür Atölyesi Özel Ödülü: Semerenkov VLADİMİR-RUSYA

- Teamfores Özül Ödülü: Zygmunt ZARADKİEWİCZ –POLONYA

- Tema Vakfı Özel Ödülü: Shahram REZAEİ-İRAN