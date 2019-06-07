Genco Erkal 16 Haziran’da Frankfurt’ta!

Kuruluşunun 50. yılında Dostlar Tiyatrosu; tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal’ın hem uyarladığı, hem yönettiği, hem de rol aldığı yeni oyunu 'Merhaba'yı sahneye taşıyor.

İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen müzikli oyun Merhaba, Genco Erkal’ın "Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

'Merhaba' tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar. Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.

Müzikli bir gösteri olan Merhaba'da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, giysi tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.