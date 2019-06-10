Börüteçene sergisi kapsamında söyleşi

13 Haziran’nda saat 19.00’da SALT Bey-oğlu Açık Sinema’da yapılacak söyleşiye SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu da katılacak. Börüteçene’nin sergideki işlerinin ele alınacağı söyleşide, 1985’te 5. Yeni Eğilimler sergisinde başarı ödülüne layık görülen “Kır/Gör” enstalasyonundan bugüne pratiği incelenecek.

Mêkana özgü üretimlerle ilgilenen sanatçının sıklıkla başvurduğu “yeryüzü belleği” kavramı ayrıntılandırılacak. Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe olacak. Börüteçene’nin “Aslına Sadık Kalınmıştır” sergisini, 18 Ağustos’a kadar SALT Beyoğlu’nun ikinci katında ziyaret edebilirsiniz.