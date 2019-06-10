'Aslına Sadık Kalınmıştır' sergisi kapsamında söyleşi

13 Haziran’nda saat 19.00’da SALT Beyoğlu Açık Sinema’da yapılacak söyleşiye SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu da katılacak. Börüteçene’nin sergideki işlerinin ele alınacağı söyleşide, 1985’te 5. Yeni Eğilimler sergisinde başarı ödülüne layık görülen “Kır/Gör” enstalasyonundan bugüne pratiği incelenecek.

Mekâna özgü üretimlerle ilgilenen sanatçının sıklıkla başvurduğu “yeryüzü belleği” kavramı ayrıntılandırılacak. Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe olacak. Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, Iman Issa, Laure Prouvost, Pak Sheung Chuen, Dilek Winchester gibi isimlerin eserlerinin yer aldığı “Aslına Sadık Kalınmıştır” sergisini, 18 Ağustos’a kadar SALT Beyoğlu’nun ikinci katında ziyaret edebilirsiniz.