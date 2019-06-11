Luxemburg Filarmoni Orkestrası, Yuja Wang’la İzmir’de sahnede

AASSM’de yapılacak konserde, Şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Orkestra’ya, piyanist Yuja Wang solist olarak katılacak. Yuja Wang, 33. Uluslararası İzmir Festivali’nde Dmitry Shostakovich’in 2. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Gustavo Gimeno yönetimindeki Luxemburg Filarmoni Orkestrası ise güçlü tınılarını; Çaykovski’nin “Tempest”, Gershwin’in “Mavi Rapsodi” ve Stravinski’nin ölümsüz “Ateş Kuşu” süiti ile duyuracak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak konserin biletleri, Biletix’ten temin edilebilir.