AASSM’de yapılacak konserde, Şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Orkestra’ya, piyanist Yuja Wang solist olarak katılacak. Yuja Wang, 33. Uluslararası İzmir Festivali’nde Dmitry Shostakovich’in 2. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Gustavo Gimeno yönetimindeki Luxemburg Filarmoni Orkestrası ise güçlü tınılarını; Çaykovski’nin “Tempest”, Gershwin’in “Mavi Rapsodi” ve Stravinski’nin ölümsüz “Ateş Kuşu” süiti ile duyuracak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak konserin biletleri, Biletix’ten temin edilebilir.
Luxemburg Filarmoni Orkestrası, Yuja Wang’la İzmir’de sahnede
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, 14 Haziran Cuma günü 21.00’de Luxemburg Filarmoni Orkestrasını ağırlayacak.
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Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 22:20