Küratörlüğünü ve sergi tasarımını Atölye Mil’in, VR tasarım ve geliştirmesini APOLLO’nun üstlendiği sergi, başta İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivi olmak üzere, İBB Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, Pera Palas, Büyük Londra Oteli, Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı, Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, Yapı Kredi Bankası ve özel arşivlerden derlenen fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiriyor.
Pera bölgesine ‘Aralıktan Bakmak’
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 21 Eylül’e kadar devam eden “Aralıktan Bakmak” sergisi, 19. yy dönemi Pera bölgesine kapsamlı bir bakış sunuyor. Fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiren sergi, ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkartırken bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli’nin sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlenmesine olanak sağlıyor.
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Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 22:22