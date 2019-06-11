Pera bölgesine ‘Aralıktan Bakmak’

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 21 Eylül’e kadar devam eden “Aralıktan Bakmak” sergisi, 19. yy dönemi Pera bölgesine kapsamlı bir bakış sunuyor. Fotoğraf, belge, harita ve obje gibi malzemeleri bir araya getiren sergi, ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkartırken bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli’nin sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlenmesine olanak sağlıyor.