Bozcaada Caz Festivali Avrupa’ya açılıyor

Bozcaada Caz Festivali, caz ve doğaçlama müzik türlerinde Avrupa’daki kültür politikalarının temsil edildiği, senelik toplantılarda bilgi ve deneyim alışverişinin yapıldığı, çalışan değişim programlarıyla kültürlerarası diyaloğun ve hareketliliğin desteklendiği bu ağ içerisinde vizyonunu ve deneyimini Avrupa Caz Ağı ile paylaşma zemini bulacak. Ağ içerisindeki diğer üyelerle yaratıcı, çağdaş cazı ve doğaçlama müziği korumak üzerine politikalar geliştirmek ve Avrupa’nın uluslararası caz festivalleri takvimine girerek kültürarası paylaşıma katkıda bulunmak isteyen Bozcaada Caz Festivali, eylül ayında İtalya’nın Novara şehrinde düzenlenecek Avrupa Caz Konferansı’nda ilk kez yer alacak.