Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip 10 atölye, 17 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında çocukları bekliyor. Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, animasyondan yerleştirme ve mimariye kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfedecek. Müze uzmanlarının yönetiminde gerçekleştirilen bu atölye çalışmalarının katılım bedeli 150 TL. Kayıt ve bilgi için: 212 334 73 12. http://www.istanbulmodern.org/
İstanbul Modern Müze’de sanat dolu yaz tatili
İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir yaz programı hazırladı.
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 22:31