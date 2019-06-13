Program kapsamında yarın 16.00’da, yönetmenliğini Hannes Stöhr’nün yaptığı “Berlin Almanya’dadır”; 16 Haziran Pazar 16.00’da Gerhard Lamprecht imzası taşıyan “Berlin’in Varoşları”; 18 Haziran Salı 19.00’da 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edilmeden birkaç ay önce çekilen “Milyonda İki”; 22 Haziran Cumartesi 13.00’de Gerhard Lamprecht’in yönettiği “Berlin’de Bir Yerde”; 27 Haziran Perşembe 19.00’da 1965 yazında Doğu Berlin’de geçen “45 Doğumlu”; 28 Haziran Cuma 21.00’de Fritz Lang’ın yönetmenliğini üstlendiği 19.30 yapımı “M” izleyicilerle buluşacak.
Pera’da Berlin filmleri seçkisi
Pera Müzesi Film Programları, Almanya’nın önemli film müzelerinden biri olan Berlin Film ve Televizyon Müzesi işbirliğiyle “Berlin - Yuva Denilen Şehir” başlıklı bir program sunuyor. 03 Temmuz’a kadar devam edecek, Deutsche Kinemathek küratörlüğündeki program, 20. yüzyılı çalkantılar içinde geçirmiş çok yönlü kentin 90 yıllık tarihini gözler önüne seriyor.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 00:01