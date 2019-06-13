Pera’da Berlin filmleri seçkisi

Pera Müzesi Film Programları, Almanya’nın önemli film müzelerinden biri olan Berlin Film ve Televizyon Müzesi işbirliğiyle “Berlin - Yuva Denilen Şehir” başlıklı bir program sunuyor. 03 Temmuz’a kadar devam edecek, Deutsche Kinemathek küratörlüğündeki program, 20. yüzyılı çalkantılar içinde geçirmiş çok yönlü kentin 90 yıllık tarihini gözler önüne seriyor.