Çocuklar için anlamlı konser

Sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 12 Haziran Çarşamba gecesi Volkswagen Arena’da imkânı kısıtlı 4 bin 500 çocuğun nitelikli eğitimine destek sağlamak amacıyla özel bir konsere ev sahipliği yaptı.