Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın sahne aldığı “Bir Haziran Gecesi Rüyası” isimli gecenin organizasyonunu Nice Garcia yaparken, sunuculuğunu Ezgi Mola ve Cem Davran üstlendi.
Çocuklar için anlamlı konser
Sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 12 Haziran Çarşamba gecesi Volkswagen Arena’da imkânı kısıtlı 4 bin 500 çocuğun nitelikli eğitimine destek sağlamak amacıyla özel bir konsere ev sahipliği yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 00:59