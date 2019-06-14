Çocuklar için anlamlı konser

Sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 12 Haziran Çarşamba gecesi Volkswagen Arena’da imkânı kısıtlı 4 bin 500 çocuğun nitelikli eğitimine destek sağlamak amacıyla özel bir konsere ev sahipliği yaptı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 00:59

[Haber görseli]Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın sahne aldığı “Bir Haziran Gecesi Rüyası” isimli gecenin organizasyonunu Nice Garcia yaparken, sunuculuğunu Ezgi Mola ve Cem Davran üstlendi.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ajda Pekkan, Ezgi Mola, Kenan Doğulu