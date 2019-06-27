'Devlet Tiyatroları Anton Çehov'un Martı oyununu hangi gerekçeyle yasakladı?'

Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi veren İlgezdi, Devlet Tiyatrolarının 1999 yılından bu yana 17 oyun sahneye koyan Ayşe Emel Mesci’den Martı oyununu talep ettiğini anımsatarak, oyunun son anda seyirci ile buluşmasının yine Devlet Tiyotraları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin engellendiğini bildirdi.

Mesci’nin Cumhuriyet gazetesinde yazmasının ve Nazım Hikmet oyunu sahnelemesinin bu engellemede katkısı olup olmadığını soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ayrıca yine Mesci tarafından hazırlanan Kerbala oyununun da kapalı gişe süren 6 sezonun sonunda gösterimden kaldırılmasının gerekçesinin açıklanmasını istedi.