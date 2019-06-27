Fazıl Say yine büyüledi...

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Fazıl Say piyanodaki güçlü yorumu ve sahne performansı ile büyüledi. Konserin ilk yarısında Say, son eserleri arasında yer alan “Truva Sonatı” adlı eserini seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise, yine son eserleri arasında bulunan “İzmir Süiti”ni çaldı. Sanatçı konser sonunda dakikalarca alkışlandıktan sonra yeniden sahneye çıktı ve “Karatoprak” adlı eserini bis parçası olarak çaldı. Akra Caz Festivali’nde Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile birlikte bu akşam 21.00’de izleyiciyle buluşacak.