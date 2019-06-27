Caravaggio’nun eseri gizlice satıldı

Tablonun kime ve ne kadara satıldığı açıklanmadı. The Guardian’ın haberine göre, 2014 yılında Fransa’nın Toulouse şehrinde eski bir evin çatı katında yatak altında bulunan, İtalyan Barok ressam Caravaggio’ya ait olan eserin yabancı bir alıcıya müzayedeye çıkmadan satıldığı öğrenildi. İncil’de yer alan, Asurluların Yahudilerin yaşadığı bölgeyi işgal etmek istemesi üzerine Judith’in Asurlu General Holofernes’in başını kestiği hikâyeyi betimleyen tablonun dün açık arttırmaya çıkarılması planlanıyordu. Gizlice satılan tablonun alıcısının ismi ve ödediği miktar, yapılan gizlilik anlaşması gereği açıklanmadı. Tablo 2014 yılında bulunduğunda İtalyan yetkililer eserin orijinalliği konusundaki şüphelerini dile getirmişti. Bunun üzerine yapılan x-ray incelemeleri tablonun üzerinde çok fazla rötuş yapıldığını gösterdi. Bu incelemelerin tablonun Caravaggio tarafından yapılan orijinal versiyonu olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen sanat tarihi uzmanı Eric Turquin, “Tablonun replikasını yapanlar bu tür rötuşlar yapmazlar, sadece kopyalarlar” dedi. Eserin Caravaggio’ya ait olduğunu ispatlayan Turquin, tablonun değerinin 100-150 milyon Avro arasında olduğunu, müzayedede satış fiyatının 170 milyon Avro’ya kadar yükselebileceğini belirtmişti.