Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’na başvurular başladı

Katılım koşullarının açıklandığı yarışma, bütün dünya karikatüristlerine açık olarak düzenlenecek. Gönderilecek karikatürler için yayımlanmış ya da yayımlanmamış koşulunun olmamakla beraber, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Üç karikatür ile katılımın yapılabileceği yarışmada, konu serbest olacak. Gönderilecek karikatürlerin boyutları 30-40 cm’den büyük olmayacak ve yarışmacılar, sadece orjinal eserleri gönderebilecekler. Katılımcılar, eserlerinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, ülkesini yazacak ve kısa özgeçmişlerini de karikatürlerine ekleyecekler. En geç 29 Temmuz tarihine kadar eser gönderilebilecek yarışmanın sonuçları ise, 5 Ağustos’ta açıklanacak.