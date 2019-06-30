110 milyon dolarlık tabloyu alan milyonerin kimliği açıklandı

Geçen hafta perşembe günü Toulouse Müzayede Evi’nde satışa çıkması beklenen Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun Judith and Holofernes tablosunun, müzayede çıkmadan iki gün önce gizemli biri tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Müzayedeyi düzenleyen Eric Turquin ve Marc Labarbe, tablonun yabancı bir koleksiyoncu tarafından alındığını ve müzayedenin iptal edildiğini duyurmuştu.

ÖDÜNÇ VERİLMESİ BEKLENİYOR

New York Times’ın haberine göre eser, Amerikalı milyoner ve sanat koleksiyoncusu J. Tomilson Hill tarafından 110 milyon dolara satın alındı.Eserin Metropolitan Sanat Müzesi, Washington’daki Ulusal Sanata Galerisi’ne ve Los Angeles’taki J. Paul Getty Müzesi’ne ödünç verilmesi bekleniyor.

Kaynak Yeniçağ: 110 milyon dolarlık tabloyu ABD'li milyoner aldı