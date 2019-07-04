İngiltere Suavi’ye vize vermedi

Sanatçı Suavi, Londra’da konser vermek için başvurduğu İstanbul İngiltere Konsolosluğu’ndan olumsuz yanıt aldı. Suavi, 10 gün sonra yapılacak “Irkçılığa Hayır” etkinliklerine katılmak için vize alamazken, orkestrasındaki müzisyenlere ise 6 aylık vize verildi.

50 yıldır sanat alanında üretim yapan Suavi, 10 gün sonra Londra’da yapılacak ırkçılık karşıtı festivalde sahneye çıkmak üzere vize başvurusunda bulundu. Sanatçı, 5 gün içerisinde yanıt alması gerekirken, 10 gün sonra “Vize başvurunuz reddedildi” maili aldı. Yıllardır çeşitli ülkelerde konserler vermek için sürekli yurtdışına çıkan sanatçı, neden böyle bir sorunla karşılaştığını, eksik olanın ne olduğunu, neyin engellenmek istendiğini bilmediğini; çok kısa süre içerisinde dönüş alamazsa konseri üzülerek iptal etmek zorunda kalacağını söyledi.



‘Sorun kişisel değil’

Aylardır konser için hazırlandıklarını, bütün organizasyon tekliflerini reddettiklerini, maddi ve özellikle manevi açıdan yıprandıklarını belirten Suavi, “Ben 50 yıldır işini yapan bir insanım, yıllardır da konserlerim için yurtdışına seyahat ediyorum, hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım. Sorunun ne olduğunu bilmediğim için, bir yanıt da bulamıyorum. Ama bu benim kişisel sorunum değil, olmamalı. Türkiye’de ‘sahiplenme’ yok artık ama sadece benim değil birçok sanatçının karşılaşabileceği bir sorun olabilir bu” dedi. Kültür Bakanlığı’na bağlı Müzik Yorumcuları Meslek birliği’nde denetleme kurulu başkanı olarak görevini sürdüren sanatçı, Kültür Bakanlığı’na da çağrıda bulundu. Suavi, “Kültür Bakanlığı’nın bu noktada konuya dahil olup, ‘Bu bizim sanatçımız’ demesi, ve sorunun çözülmesi için adım atması gerekmektedir diye düşünüyorum” dedi.



‘Bu ırkçılıktır’

Irkçılığın tüm dünyada hızla yayıldığını, sanatçının da ırkçılık ve benzeri her türlü bloğun karşısında durması gerektiğini söyleyen Suavi, “Irkçılık karşıtı bir festivalde sahneye çıkmak isterken, ben İngiltere’nin ırkçılığına maruz kalıyorum. Suçum ‘Türkiye’de doğmak’ olarak kaldı. Bu elbette suç değil, insan doğacağı ülkeyi, aileyi seçemiyor. Amerikan vatandaşı olsaydım böyle bir sorunla karşılacağımı da hiç sanmıyorum tabii... Bu ülkenin makus talihi hepimizin yakasında, hepimiz potansiyel suçluyuz... Bu veri tabanına başka ülkeler de erişebilir, bu şekilde şerhlenmiş olmak paranoyak bir yaklaşıma da sebep oluyor. 17 Kasım’da Kanada’da bir konserim var ama şimdi tedirgin oluyorum ya orada da benzer bir sorun çıkarsa diye” diyor.