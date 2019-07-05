Bozcaada’da edebiyat rüzgârı

Bozcaada Belediyesi tarafından düzenlenen Salhane Edebiyat Etkinlikleri 6 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Birçok yaşam, kültür ve sanat festivaline ev sahipliği yapan Bozcaada’da bu yıl ayrıca bir edebiyat etkinliği de düzenleniyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek etkinliklerde yazar söyleşileri, imzalar ve farklı okumalar yapılacak. Bu yıl ilki düzenlenen ve her sene

yapılması planlanan edebiyat etkinliklerinin söyleşi ve imzaları adanın etkileyici tarihi mekânı

Salhane’de gerçekleşecek.

Salhane Edebiyat Etkinlikleri’nin bu yılki ilk konuğu Faruk Duman. Son romanı “Sus Barbatus” ile 2019 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanan Faruk Duman’ın ardından etkinlikler, Mine Söğüt (3 Ağustos), Mirgün Cabas (24 Ağustos) ve Murat Gülsoy (7 Eylül) ile yapılacak söyleşi ve imzalarla devam edecek. Ayrıca Bozcaada’da yazarlara ev sahipliği yapacak olan Güneşli

Bahçe’de de “günbatımı okumaları” düzenlenecek. Salhane Edebiyat Etkinlikleri 5-6 Ekim

tarihleri arasında yapılacak kapanış toplantılarıyla son bulacak.