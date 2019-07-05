Dünya çapında büyük üne kavuşan
müzik kolektifi Postmodern Jukebox,
“Welcome to the Twenties 2.0” dünya
turnesini Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri
kapsamında Türkiye’ye taşıyor. Grup
28 Ekim’de Ankara’daki Milyon Performance
Hall, 29 Ekim’de İstanbul’daki
Volkswagen Arena ve 30 Ekim’de İzmir’deki
Ooze Venue’de müzikseverlerle
buluşacak. Türkiye turnesinin sadece
Yapı Kredi kartlarına özel avantajlı
dönem biletleri ise Biletix’te satışta.
Postmodern Jukebox’tan Türkiye turnesi
Scott Bradlee önderliğindeki Postmodern Jukebox, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında 1920’lerin estetiğini, zamansız stilini caz ve swing dokunuşlarıyla ekim ayında Türkiye’ye taşıyacak.
Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 20:59
Dünya çapında büyük üne kavuşan