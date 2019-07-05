Postmodern Jukebox’tan Türkiye turnesi

Dünya çapında büyük üne kavuşan

müzik kolektifi Postmodern Jukebox,

“Welcome to the Twenties 2.0” dünya

turnesini Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri

kapsamında Türkiye’ye taşıyor. Grup

28 Ekim’de Ankara’daki Milyon Performance

Hall, 29 Ekim’de İstanbul’daki

Volkswagen Arena ve 30 Ekim’de İzmir’deki

Ooze Venue’de müzikseverlerle

buluşacak. Türkiye turnesinin sadece

Yapı Kredi kartlarına özel avantajlı

dönem biletleri ise Biletix’te satışta.