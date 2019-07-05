Zeytinli’de geçit töreni!

“%100 Müzik” ve eğlence ile

Red Bull desteğiyle yapılan festival,

dijital platformda Milyon TV ekranlarından

canlı yayımlanacak.

6. Zeytinli Rock Festivali’ne katılan

başlıca sanatçı ve gruplar şöyle:

28 Ağustos / Mazhar Fuat Özkan,

Selda Bağcan, Cem Adrian, Pamela,

Niyazi Koyuncu

- 29 Ağustos/ Teoman, Mabel

Matiz, Feridun Düzağaç, Moğollar.

- 30 Ağustos / Athena, Duman,

Ceylan Ertem, Umut Kuzey, Can

Gox.

- 31 Ağustos / Şebnem Ferah,

maNga, Ceza, Pilli Bebek, Aslı Gökyokuş.

- 1 Eylül / mor ve ötesi, Pentagram,

Bulutsuzluk Özlemi, Flört, Black

Tooth.