“%100 Müzik” ve eğlence ile
Red Bull desteğiyle yapılan festival,
dijital platformda Milyon TV ekranlarından
canlı yayımlanacak.
6. Zeytinli Rock Festivali’ne katılan
başlıca sanatçı ve gruplar şöyle:
28 Ağustos / Mazhar Fuat Özkan,
Selda Bağcan, Cem Adrian, Pamela,
Niyazi Koyuncu
- 29 Ağustos/ Teoman, Mabel
Matiz, Feridun Düzağaç, Moğollar.
- 30 Ağustos / Athena, Duman,
Ceylan Ertem, Umut Kuzey, Can
Gox.
- 31 Ağustos / Şebnem Ferah,
maNga, Ceza, Pilli Bebek, Aslı Gökyokuş.
- 1 Eylül / mor ve ötesi, Pentagram,
Bulutsuzluk Özlemi, Flört, Black
Tooth.
Zeytinli’de geçit töreni!
6. Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek.
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Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 20:59
“%100 Müzik” ve eğlence ile