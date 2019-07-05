Fringe Festival’in biletleri satışta

Türkiye’de ilk kez 18 - 22 Eylül tarihleri

arasında şehrin farklı sanat

mekânlarında, Türkiye’den ve

dünyadan 20 ekibi ağırlayacak Istanbul

Fringe Festival’in sınırlı sayıdaki

erken dönem biletleri satışa

çıktı. Tiyatro, dans ve performans

disiplinlerindeki gösterimlerin biletlerine

tiyatrolar.com.tr üzerinden

ulaşılabiliyor.