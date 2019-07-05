Türkiye’de ilk kez 18 - 22 Eylül tarihleri
arasında şehrin farklı sanat
mekânlarında, Türkiye’den ve
dünyadan 20 ekibi ağırlayacak Istanbul
Fringe Festival’in sınırlı sayıdaki
erken dönem biletleri satışa
çıktı. Tiyatro, dans ve performans
disiplinlerindeki gösterimlerin biletlerine
tiyatrolar.com.tr üzerinden
ulaşılabiliyor.
Fringe Festival’in biletleri satışta
Türkiye’de ilk kez 18 - 22 Eylül tarihleri arasında şehrin farklı sanat mekânlarında, Türkiye’den ve dünyadan 20 ekibi ağırlayacak Istanbul Fringe Festival’in sınırlı sayıdaki erken dönem biletleri satışa çıktı.
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Yayınlanma tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma, 20:58
Türkiye’de ilk kez 18 - 22 Eylül tarihleri