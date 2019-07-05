Tiyatro Festivali’nin ilk sürprizleri

Alexandr Puşkin’in, Maksim Gorki tarafından “başlangıçların başlangıcı” sözleriyle övülen ünlü romanı “Yevgeni Onegin”, Vakhtangov Tiyatrosu’nun güncel yorumuyla festivale konuk olacak yapımlardan biri. Festival aynı zamanda, dünyanın en iyi dans topluluklarından Ultima Vez’in etkileyici gösterisi “TrapTown” ile sahne sanatlarının geniş yelpazesinden örnekler sunacak. “Yevgeni Onegin”, ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda, Golden Mask Sahne Sanatları Festivali’nin işbirliğiyle, 21-22 Kasım tarihlerinde festivalin “yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru” Zorlu PSM’nin Turkcell Sahnesi’nde. “TrapTown” ise Flaman Kültür Bakanlığı’nın işbirliğiyle 16-17-18 Kasım tarihlerinde UNIQ Hall’de.