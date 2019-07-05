Çocuklara özel caz...

5-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış, gün boyunca devam eden konserler, atölyeler ve performanslarla dolu dolu geçen “Çocukça Bir Gün”, bu yıl, “Yürüyen Merdiven” ve Tülay Günal ile “Masalların Masalı” performansıyla başlayacak. Gün boyunca çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürprizlerle, çocuklar müzik ve sanatla iç içe, dopdolu bir gün geçirecek. Etkinlik için bilet alanların rezervasyonla katılabileceği yaratıcı atölyelerin yanı sıra çeşitli ücretsiz atölye ve performanslar da yapılacak.