Tekfen Bursu sahiplerini buldu

Lisans eğitimini yurtdışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa elliye yakın öğrenci başvurdu. Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayıp eğitimine Berlin’de devam etme hakkını kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) ve lise eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde tamamlayıp yine Berlin’de devam edecek Seyfi Can Dağlar (fagot) müzik bursunu aldılar.