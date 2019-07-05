Türkçe Rap’in ‘geldiği yer’

11 rap sanatçısının (Allame, Ados, Ayben, Khontkar, Tankurt Manas, Baneva, Da Poet, Kayra, Kezzo, Kamufle, Hayki) kendi ağızlarından hikâyelerini anlattığı projede 11 adet belgesel ve her sanatçının bu projeye özel eserlerinden oluşan bir de rap albümü bulunuyor. Belgesel ve klipler, 15 gün boyunca yalnızca Fizy’de izlenebilecek. Albümü ise tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.