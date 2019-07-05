11 rap sanatçısının (Allame, Ados, Ayben, Khontkar, Tankurt Manas, Baneva, Da Poet, Kayra, Kezzo, Kamufle, Hayki) kendi ağızlarından hikâyelerini anlattığı projede 11 adet belgesel ve her sanatçının bu projeye özel eserlerinden oluşan bir de rap albümü bulunuyor. Belgesel ve klipler, 15 gün boyunca yalnızca Fizy’de izlenebilecek. Albümü ise tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.
Türkçe Rap’in ‘geldiği yer’
Dijital müzik platformu Fizy, Onedio ve Sony Music Türkiye & Basemode Records işbirliği ile hazırlanan otobiyografik belgesel serisi “Geldiğim Yer”in sponsorlarından biri oldu.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 02:17