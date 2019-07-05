Adana’dan yaşam ve sanat

Adana’dan 42 sayıya ulaşan “Yaşam Sanat”ın sanat yönetmeni Duran Aydın’la konuştuk. Ürünlerinizi [email protected]’a gönderebilirsiniz.



- 42. sayıya ulaşan “Yaşam Sanat”ın meselesi nedir?

“Güzel bir inatla” başlayan dergicilik serüveni, Cemal Süreya’nın “Dergiler bir gün kapanmak için çıkar!” görüşünü değiştirmeye çalışmakla başlıyor. Bu noktada dergi çıkarmayı “kendi takımını kurmaya” benzetebiliriz. “Oyun”a alınmayan, ama enerjisine, donanımına güvenen, “dışarıda” sayılmayı sindiremeyen şair ve yazarlar kendi yağıyla kavrulmaya, yarattıkları olanaklarla var olmaya çalışıyor. Çıkardıkları dergilerle bir araya gelmenin yollarını açıp yalnızlaşmaktan kurtulabiliyor, yazmaya yeni başlayan gençlere kapı aralıyorlar. Sözün burasında Yaşam Sanat’ın 42. sayıya ulaşmasındaki enerjimizi, 1970’li yılların sonundan günümüze; öncelerde yayımladığımız Koza, Düşün, Akdeniz, Turunç ve Çağdaş Yaşam dergilerinden biriktirdiğimiz deneyim ve hiç yitirmediğimiz coşkudan aldığımızı söylemeliyim. Başta 40 yıllık yol arkadaşım Mehmet Taşar olmak üzere; Ferhat İşlek, Kubilay Altuntaş, Şahin Taş, Ali Ozanemre, Demet Duyuler Doğan, M. Gıyasi Aydemir ile bu ortak rüyamıza katkıda bulunan yurdun değişik bölgelerinden okur ve yazarlarımızın çabasını anmalıyım. Yaşam Sanat ile edebiyattaki “güzel acemiliği” yazarak yaşamaya/aşmaya çabalarken varlığımızı duyumsatabildiğimizi söyleyebilirim. Çünkü edebiyatı insanlığın “ortak meselesi” olarak hayatın gündemine almak başat görevidir Yaşam Sanat’ın da.

‘Ağır koşullar’

- Anadolu’dan dergi çıkarmak desek...

Ne yazık ki üç beş Don Kişot’un cep harçlıklarıyla dergi çıkarılmıyor artık! Dağıtımcıların dayattığı ağır koşulların üstesinden gelebilmeye ise hiçbir Anadolu dergisinin gücü yetmiyor. Burada, özverili insanların kişisel çabaları devreye giriyor. Gönüllülük ölçüsünde elden satış ya da “rica minnet” bırakılan birkaç kitabevinden dönecek parayla, yapılabildiği oranda abone katkılarıyla, olabilirse yerel yönetimler ile Kültür Bakanlığı desteğiyle yaşayabilmekte inat ediyor dergiler. Bu dergiler, yeri geldiğinde yayımlayanların “cep desteğini” yine de gereksiniyor. Dergi çıkarma kavgamızı iyi okuyan, buna destek veren insanlardaki direnme ve mücadele gücümüzle edebiyata tutunuyoruz. Derneğimiz AYSAD (Adana Yaşam Sanat Derneği) çatısı altında buluşmuş olmamız, birey olarak bizleri yalnızlığın teksesliliğinden birlik olabilmenin çoksesliliğine taşıyor.



- Yaşam Sanat’ın okurla etkileşimi nasıl? Dergi okurla nasıl buluşuyor?

Ancak sanatla daha güzel, insanca ve özgür bir dünyanın gözelerini yenilemek mümkün. Bu sevdaya katılınsın istiyoruz. Şu anda (ne yazık ki!) Çukurova’da/Adana’da yayımlanabilen tek dergi, Yaşam Sanat. Önceliğimiz, bize ulaşan hiçbir eli boşlukta bırakmamak. Dağıtımevlerinin ağır koşullarına okur/yazar desteğiyle direnen dergimize abone olunarak katkıda bulunulmasını dileriz.

*** Dergilerinizi Nurduran Duman adına Cumhuriyet gazetesinin adresine gönderebilirsiniz.