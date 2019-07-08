Açık havada buluşmalar

Murat Ovalı - Gül Mimaroğlu

31. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları bu sene, 9 konser ve 4 tiyatro oyununu açık hava sahnesinde ağırlıyor. 2 Temmuz’da başlayan etkinlikler 4 Eylül’e kadar sürecek. Konserlerin ikincisinde bu akşam Barabar grubu yer alacak. Oyuncular Serkan Keskin, Taner Ölmez ve müzisyen, yapımcı, aranjör Fırat İkisivri’nin hayata geçirdiği ve ünlü üçlüye dahil olan müzik profesyonelleriyle sahneye taşınan grup, önemli halk müziği eserlerini yorumlayacak. Kültür sanat etkinliklerine verdiği destekle bilinen ENKA’nın “açık hava buluşmaları”nı ENKA Kültür Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve koordinatörü Murat Ovalı’yla konuştuk.



Dormen’in oyunu ertelendi

Çok sevilen tiyatro oyunlarına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Mimaroğlu ve Ovalı, “Ne yazık ki bu sezonda sahne almasını planladığımız, Haldun Dormen’in yazdığı sezonun yeni oyunu ‘Küllerin Arasından’ı daha sonra sahnelemek üzere ileriki bir tarihe erteledik. ENKA Kültür Sanat’ta özel yeri olan ustamız, dostumuz, sevgili Haldun Dormen’e de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

ENKA ekibi, “Konser ve oyunları seçerken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz” sorusunu, “Açık hava buluşmalarımızda tüm sanat dallarını kucaklayacak şekilde bir seçki yapıyoruz. ENKA Kültür Sanat olarak, kuruluşumuzdan bu yana amatör bir ruhla sahnemizde seçkin sanatçıları ve eserlerini ağırlamaya gayret ediyor, kaliteli bir program hazırlamayı öncelikli tutuyoruz. Bizim için en önemli olan güçlü ve güncel bir program oluşturmak. Bu güçlü ve güncel programı oluştururken de temel önceliklerimiz çeşitlilik ve ulaşılabilirlik. Bu nedenle hem farklı tonlarda sanatçıları ve tiyatro oyunlarını seyirci ile buluşturmak hem de bilet fiyatlarını makul seviyede tutmak önceliklerimiz” şeklinde cevapladılar.

Acaba buluşmaları yaparken hangi konularda zorlanıyor ENKA ekibi? Bu soruyu da şöyle yanıtlıyor Mimaroğlu ve Ovalı: Açık havada uzun süreli etkinlik planlamanın çeşitli zorlukları elbette var. Özellikle fiziki koşullar bizim açımızdan zorlayıcı olabiliyor, bunun için büyük bir ekip hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. 31. yılımızda da kendi mekânlarımızda sanat ve sanatçıları ilk günlerdeki heyecanla ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Mimaroğlu ve Ovalı, bu yıl müzik ve tiyatro odağında bir program hazırlamış olsalar da geçmişte film gösterimleri, sergiler, dans ve performans gibi farklı etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını belirtiyor ve sözlerini şöyle noktalıyor: ENKA Kültür Sanat olarak 31 yıldır olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla sanatın olduğu her yerde destekleyici olmaya, kültür ve sanata hizmet etmeye devam edeceğiz.

İşte program

TİYATRO

- 11 Temmuz Perşembe: Madde 22 - Semaver Kumpanya’nın sahneye koyduğu oyun, Joseph Heller’in eseri. Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda, yazarın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları, eğlenceli bir üslupla izleyiciye anlatılıyor.

- 8 Ağustos Perşembe: Sanat Yemekte Yenir mi? - Oyunda, Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy yer alıyor.

KONSER

- Bugün: Barabar

- 17 Temmuz Çarşamba: Fazıl Say

- 23 Temmuz Salı: Redd

- 30 Temmuz Salı: Sertab Erener, usta piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan’la aynı sahnede yer alacak.

- 20 Ağustos Salı: Karsu

- 4 Eylül Çarşamba: Teoman

- Müziği daha fazla çocuğa ulaştırmak amacıyla çalışan Barış için Müzik Vakfı bünyesindeki Barış için Müzik Orkestrası ise 25 Temmuz ve 27 Ağustos’ta iki farklı etkinlikle 31. yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları’nın konuğu olacak.