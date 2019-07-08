‘Tarihe ayıp olarak geçecek’

Kaan Müjdeci

Yarışmanın kaldırılmasına karşı bir protesto eylemi olarak festivalin sitesini kopyaladıklarını, festival sitesinde yer alan fotoğrafları kullandıklarını belirten Müjdeci, ilk derece mahkemede 5 Temmuz’da aleyhine sonuçlanan 1 TL’lik davanın Türkiye sinema tarihine “ayıp” olarak yazılacağını belirtti. Müjdeci, davaya üst mahkemede itiraz edeceğini açıkladı.

İlk filmi “Sivas” ile Venedik Film Festivali’nde jüri özel ödülü kazanan ve yeni filmi “Iguana Tokyo”nun çekimlerini tamamlayan Kaan Müjdeci, Antalya Film Festivali’nden kaldırılan geleneksel ulusal yarışmanın festivale geri dönmesi için aktif olarak çalışıyordu. Kadir İnanır’dan Fatma Girik’e, Hazar Ergüçlü ve Onur Saylak’a sektörün önde gelen isimlerinin desteğini alan Müjdeci, bu amaçla iki yıl boyunca İstanbul’da “Ulusal Yarışma” adıyla Türk filmlerinin yarışıp ödüllendirildiği organizasyona öncülük etmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Muhittin Böcek tarafından kazanılmasının ardından Ulusal Yarışma’nın bu yıl 56. kez düzenlenecek Antalya Film Festivali’nde yeniden yapılacağı açıklanmıştı.