SALT Galata’da Brexit krizine bakış

Deneysel bir anlatım ve görselliğe sahip işler, bir kez daha sekteye uğrayan Brexit hedefinin ülkede yol açtığı ihtilaf ve belirsizliklerin yanı sıra, genç kuşakların yakın gelecekte sonuçlarını daha şiddetli hissedeceği ekolojik krize dikkati çekiyor. Webb-Ellis kolektifinin, 2018 yazında çektiği “For The First Baby Born in Space” videosu, sanatçıların üretimini sürdürdüğü North Yorkshire ve civarından bir grup gencin gündelik aktiviteleri ve eğlence hayatlarına bakıyor. Richard Whitby’nin “The Lost Ones” videosuysa, içine itildikleri araftan sabırla çıkmayı, günlük rutinlerine dönmek üzere bir nevi kurtuluşa ermeyi bekleyen bir grup yetişkinin bürokrasi mücadelesini anlatıyor. Videolar, 23 Ağustos’a kadar, SALT Galata -1 katında olacak.