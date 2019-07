SALT Galata’da Brexit krizine bakış

Webb-Ellis ile Richard Whitby’nin, süregelen Brexit krizi bağlamında toplumsal sıkıntılar ve gelecek kaygısını yansıtan yeni videoları “For The First Baby Born in Space” (Uzayda Doğan İlk Bebeğe) ve “The Lost Ones” (Kayıplar) bugün SALT Galata’da görülebilir.