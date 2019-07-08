Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kurumların yer aldığı “Picasso-Méditerranée” projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi temsil edecek. “Picasso & Gösteri Sanatı” isimli sergi, Picasso’nun birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisini mercek altına alacak.
Picasso’nun eserleri Türkiye’ye geliyor
Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 - 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapacak.
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 01:29