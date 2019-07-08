Picasso’nun eserleri Türkiye’ye geliyor

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kurumların yer aldığı “Picasso-Méditerranée” projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi temsil edecek. “Picasso & Gösteri Sanatı” isimli sergi, Picasso’nun birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisini mercek altına alacak.