Picasso’nun eserleri Türkiye’ye geliyor

Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 - 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yapacak.
Kültür Servisi
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 01:29

[Haber görseli] Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kurumların yer aldığı “Picasso-Méditerranée” projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye’yi Arkas Sanat Merkezi temsil edecek. “Picasso & Gösteri Sanatı” isimli sergi, Picasso’nun birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisini mercek altına alacak.

A+ A-