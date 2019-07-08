Koro Şefi ve Akademisyen Mete Gökçe’nin genel sanat yönetmeni olarak yer aldığı etkinliklere; yurtdışından 10 ülkeden 16 koro, Türkiye’den 28 koro, toplamda 44 koro ile 1500’e yakın korist katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, başkan yardımcısı Rebiye Üniüvar, Çanakkale Barosu Başkanı avukat Bülent Şarlan da açılış ve konserlerde yer aldı. “Çokça Ses, Çokça Biz” sloganıyla düzenlenen etkinlikleri 10 bine yakın izleyici takip etti.
Çanakkale’de barış şarkıları
Çanakkale’de 2011 yılından itibaren yapılan ve şehrin barış misyonuna büyük katkısı olan Çanakkale Uluslararası Koro Festivali, bu yıl beşinci kez 2-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 23:59