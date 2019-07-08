Devrim Erbil için bir aradalar

Kitabın İzmir lansmanı, İzmir Büyükşehir Başkanlığı desteğiyle İzmir’in sembol yapılarından biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde bugün saat 19.00’da yapılacak. Devrim Erbil müze eserlerinin sergileneceği bir sergi ile açılacak olan program, gece boyu müzik, gösteri ve konuşmalarla devam edecek. Serginin küratörlüğü Prof. Dr. Uğur Batı ve Barış Erbil tarafından gerçekleştirilecek.

‘Geleceği kurmak’

Lansmanda Uğur Batı ve Cenk Yüksel’in sunumuyla Devrim Erbil, Metin Akpınar, Cem Seymen, Deniz Bayramoğlu, Erdoğan Aktaş, Gülşah Elikbank, Mario Levi, Müfit Can Saçıntı, Sevinç Atabay, Timur Yılmaz, Levent Buda ve Yalın Alpay’ın konuşmacı olarak yer alacak. Daha sonra Balıkesir, Eskişehir, Bodrum, Mardin ve diğer bazı kentlerde lansmanları yapılacak olan eserin tanıtım etkinliğinin amacı “sanat, kültür ve bilginin geleceği kurma özelliği” teması üzerine yapılıyor.