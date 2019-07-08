LGBTİ+ Film Platformu açıldı!

“#LGBTİFilmleriYasaklanamaz” hashtag kampanyası sırasında çevrimiçi erişime açılan “T” (2016) isimli kısa filmin büyük ilgi toplamasının ardından internet üzerinde çevrimiçi erişime açık LGBTİ+ temalı filmleri bir araya getirmek üzere çalışmalarına başlayan festival, LGBTİ+ Film Platformu’nu açtığını duyurdu.

Çevrimiçi erişime açık LGBTİ+ temalı filmleri bir araya getiren bir kütüphane olan platformda başlangıç için 40 filmi Türkçe altyazı desteği ile bir araya getirirken, zamanla arşiv büyüyecek ve İngilizce ve Farsça altyazı ile de desteklenecek. Uzun metrajdan kısa yapımlara, kurmacalardan belgesele pek çok filmin bir araya geleceği platform sayesinde izleyiciler pek çok filme tek bir site üzerinden ulaşabilecek. Pembe Hayat KuirFest’in web sitesi üzerinden ulaşılabilir olan arşivdeki filmler kamusal alanlarda, panel, tartışma ve söyleşi gibi etkinliklerde de sinemaseverlerle buluşacak.