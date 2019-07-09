Çocuklar için atölye ve tiyatro

Atölye etkinlikleri, 13-14 Temmuz günlerinde 14.00 - 16.00 saatleri aralığında yapılacak. Ayrıca çocuklar, tiyatro oyunları izleyebilecek. İlk gün olan cumartesi günü “Benim Güzel Pabuçlarım”, pazar günü ise “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’te sahnelenecek. Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.