Atölye etkinlikleri, 13-14 Temmuz günlerinde 14.00 - 16.00 saatleri aralığında yapılacak. Ayrıca çocuklar, tiyatro oyunları izleyebilecek. İlk gün olan cumartesi günü “Benim Güzel Pabuçlarım”, pazar günü ise “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’te sahnelenecek. Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.
Çocuklar için atölye ve tiyatro
Trump Alışveriş Merkezi’nde çocuklar bu hafta sonu “Ahşap Deniz Feneri Atölyesi”nde deniz fenerlerini dilediklerince renklendirecekler.
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 03:04