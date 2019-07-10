SAMDOB, ustaya Bodrum’da eşlik etti

Unutulmaz “Yeşilçam Film Müzikleri”nin senfonik olarak seyirci ile buluştuğu konserde şef Burak Tüzün yönetiminde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçı Cahit Berkay’a eşlik etti.

Melih Kibar, Cahit Berkay, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi, Kemani Sebuh Simonyan ve Moğollar’ın müziklerinde orkestranın yanı sıra bateride İlkan Şahin, klasik gitarda Serkan Serpen, klavyede Yusuf Yalçın, bas gitarda Ulaş Başkaya yer aldı. “Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” 9 Temmuz Salı akşamı metin yazarı ve anlatıcı Hande Taban’ın sunumuyla gerçekleşti.