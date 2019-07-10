Caz Festivali'nde bu hafta

Joss Stone

Festival kapsamında yıldız isimlerden yeni keşiflere, caz ve güncel müziğin en iyi ve en yeni örneklerine, İstanbul’un 27 farklı mekânında 50’nin üzerinde konserle müzikseverlerle buluşacak. Festivalde bugün saat 21.00’de Volkswagen Arena’da Joss Stone izleyiciyle buluşacak. Yarın saat 20.00’de ise Venedik Sarayı Bahçesi’nde Paolo Fresu & Lars Danielsson “Summerwind” ve Cem Tuncer Quartet performansı olacak.

Hafta sonunda ise cumartesi günü “Çocukça Bir Gün” etkinliği saat 14.00’te başlayıp gün boyunca sürecek. Caz Vapuru ise 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş’tan kalkacak. Ayrıntılar: caz.iksv.org