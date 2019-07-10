Genç sinemacılar ödüllerini aldı

“Geleceğin Sineması”nın kazananları önceki akşam sunuculuğunu genç oyuncu Ege Kökenli’nin üstlendiği Bahçeşehir Üniversitesi’nin Galata Kampusu’nda yapılan tören ile belli oldu. Yönetmen Yüksel Aksu’nun jüri başkanlığındaki; oyuncu Ceren Moray, TÜRSAK Vakfı Başkanı Yapımcı Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat’tan oluşan jüri tarafından seçilen projeler ise şöyle sıralandı: 3. “Fraktal: Munchies” projesiyle Muhammed Zahid Çetinkaya, 2. “Tavşan” projesiyle Abdullah Rıdvan Can, 1. “Sessiz İnsanlar” ile Makbule Tuba Demirkale.