Misi’de sokaklar fotoğraflarla şenlenecek

Etkinlikler 12-14 Temmuz tarihleri arasında Misi’nin sokaklarında ve farklı mekânlarında yapılacak. Şenlikte, Türk fotoğrafının kilometre taşlarından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), “60. Yıl 60 Fotoğraf” isimli sergi ile yer alacak. Nilüfer Fotoğraf Şenliği, Fikret Otyam’dan Murat Germen’e, Jochen Proehl’den, Dora Günel’e birçok sanatçıyı konu ve konuk edecek. Çocuklardan gezginlere kadar her kesime yönelik etkinliklerin düzenleneceği şenlikte, sokak sergileri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve açık hava gösterileri yapılacak. Şenlik kapsamında ayrıca Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Mysia Yolları üzerinde, iki gün iki farklı rotada fotoğraf yürüyüşleri yapılacak.