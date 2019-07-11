Çocuklar Kadıköy’de tiyatroya doyacak

Çocuklar her akşam saat 21.00’de başlayacak ve 2 hafta sürecek festival boyunca tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. Festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı son bulacak. Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye usulü katılımın mümkün olacağı festivalin davetiyeleri, her oyunun etkinlik günü saat 14.00 - 18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden temin edilebiliyor. Festival, Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Sihirli Oyuncaklar” adlı müzikalle başlayacak ve TiyatrOPS’un “Renk Renk Ülkesi” adlı oyunla son bulacak.