‘Üç çağdaş kadın yazar’ Kuşadası’nda...

Etkinlik, Kuşadası Belediye Başkanlığı ve Kuşadası Fotoğraf Derneği’nin “Ayın Konuğu” programı çerçevesinde yapılacak. Etkinlikte kültür, sanat, edebiyat ve yazarların kitaplarıyla ilgili bir söyleşi yapılacak. Özgünaydın, “Bu gösteriyi tekrarlamaktan mutluluk duyuyorum. Toplumun okuması, yazarlarını tanıması önemli. Bu yönde bir katkım olursa mutlu olurum. Çok sevdiğim muhteşem üç kadın yazarımızı anlatmaktan onur duyuyorum” diyerek gösteriden duyduğu heyecanı belirtti.

Üç isim de Lütfi Özgünaydın aracılığıyla Kuşadalılara mesajlarını iletti. Gazetemiz yazarı Zeynep Oral, “Tüm çocukluğumu ve ilk gençliğimi geçirdiğim İzmir’e... Tarih ve uygarlık birikiminini, farklı kültürleri barındıran çevresine... Her daim çiçekler açan dağlarına... Kızları deniz kokan; delikanlıları yiğit efeleri andıran güzelim insanlarına... Ülkemin aydınlık yüzü olan Ege kent ve kasabalarına, Lütfi Özgünaydın ustanın aracılığı ile sevgilerimi iletirim” dedi.

İnci Aral ise “Kuşadası’na uzun yıllar var ki yolum düşmedi. Dilerim uygun zamanda sizlerle birlikte olma fırsatı bulabilirim. Kuşadası’na en içten dileklerimi gönderiyorum” mesajını iletti.

Ayşa Kulin de Kuşadalılara sevgilerini ileterek, “Üç çağdaş kadın yazarımız gösterisi için uzun süre çalışan Lütfi Özgünaydın, yazarların evlerinde, masalarında ve sevdikleri mekânlarda çekti fotoğraflarını. Yine onların sevdikleri müzik eşliğinde videolarını hazırladı” şeklinde konuştu.