Uğur Yücel sahnelere dönüyor

Yücel’in bazı düzenlemelerle günümüze uyarladığı “Azınlıkta Kaldık” Kerki-Solfej’in açık hava programı kapsamında 15 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da seyirci karşısına çıkacak. “Azınlıkta Kaldık”ta Kuzguncuk hikâyelerine yer veren Uğur Yücel, “Havlucu Mehmet”, “Köşk Emin” gibi unutulmaz karakterlerini seyircisiyle buluşturacak.

TV çalışmalarına ara verecek oyuncu ekim ayında “Neyzen Tevfik” ve yeni yılda da “Zorba” oyunuyla sahnelerde olacak. “Azınlıkta Kaldık” gösterisinin programı şöyle: 15 Ağustos Perşembe - Ayvalık Amfi Tiyatro, 21 Ağustos Çarşamba - Kuşadası AVM Amfi Tiyatro, 24 Ağustos Cumartesi - Datça Amfi Tiyatro, 25 Ağustos Pazar - Bodrum Kale.