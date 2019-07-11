Festivale 18 bin kişi katıldı

11 Haziran’da başlayan festival, İstanbul’un 15 farklı mekânında 21 günde yapılan ve toplamda 150 eserin seslendirildiği 22 konserde, 600 yerli ve yabancı sanatçıyı ağırladı. Festival konserlerini 18 bini aşkın kişi izledi. 47. İstanbul Müzik Festivali’nin teması “Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı” olarak belirlendi.