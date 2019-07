‘Müzede Suare’ başlıyor

‘Benim Afrikam’

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin, açık hava sineması geleneğini yaşatmak amacıyla düzenleyeceği “Müzede Suare” film programı, Hollywood tarihinin farklı dönemlerinden yıldız oyuncuların başrolünde olduğu sinema klasikleriyle sinemaseverleri karşılıyor.

16-21 Temmuz’da takip edilebilecek “Müzede Suare”de; Grace Kelly, Audrey Hepburn, Clark Gable, Paul Newman, Robert Redford, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Meryl Streep ve Montgomery Clift gibi sinema tarihinin yıldızlarının rol aldığı filmler yer alacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi Yöneticisi Jak Şalom tarafından hazırlanan program kapsamındaki filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecek.

Program

16 Temmuz Salı / “Arka Pencere (Rear Window)”, Y: Alfred Hitchcock, oyuncular: Grace Kelly, James Stewart (1954), 17 Temmuz Çarşamba / “Sonsuz Ölüm (Butch Cassidy and the Sundance Kid)”, Y: George Roy Hill, oyuncular: Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross (1969), 18 Temmuz Perşembe / “Öldüren Şüphe (Charade)”, Y: Stanley Donen, oyuncular: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau (1963), 19 Temmuz Cuma / “Kraliçe Christina (Queen Christina)”, Y: Rouben Mamoulian, oyuncular: Greta Garbo, John Gilbert (1933), 20 Temmuz Cumartesi / “Benim Afrikam (Out of Africa)”, Y: Sydney Pollack, oyuncular: Meryl Streep, Robert Redford (1985), 21 Temmuz Pazar / “Uygunsuzlar (The Misfits)” Y: John Huston, oyuncular: Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift (1961)