Geçen sene olduğu gibi bu yıl da “Live in Concert” serisi kapsamında yıldız isimleri ağırlayan Antalya’daki Regnum Carya sahnesinde, önceki akşam ABD’li Jason Derulo konser verdi. Genç şarkıcı, hit şarkılarını dans koreografileriyle birlikte seslendirdi.
Jason Derulo Antalya’daydı
Geçen sene olduğu gibi bu yıl da “Live in Concert” serisi kapsamında yıldız isimleri ağırlayan Antalya’daki Regnum Carya sahnesinde, önceki akşam ABD’li Jason Derulo konser verdi.
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 01:39